SHEINBAUM ANUNCIA SALIDA DE VÍCTOR RODRÍGUEZ PADILLA DE PEMEX

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció la salida de Víctor Rodríguez Padilla de la dirección general de Petróleos Mexicanos (Pemex), como parte de los cambios dentro de la empresa productiva del Estado.

Durante el anuncio, la mandataria informó que Juan Carlos Carpio será el nuevo titular de Pemex, en sustitución de Rodríguez Padilla, quien deja el cargo tras permanecer al frente de la petrolera nacional. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las razones de la salida ni sobre los ajustes que podrían realizarse en la administración de la empresa.