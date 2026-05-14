APRUEBAN INSTALAR SISTEMAS DE PROTECCIÓN A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LOS MUNICIPIOS

-CADA COMUNA DEBE ELABORAR UN DIAGNÓSTICO LOCAL, CREAR UN COMITÉ Y DISEÑAR UN PLAN ADAPTADO A SUS REALIDADES

Por unanimidad, el Congreso del Estado de Campeche aprobó que cada uno de los 13 municipios cuente con su propio Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), para garantizar que los derechos de la infancia no se queden sólo en el papel, sino se hagan realidad.

El diputado Jorge Pérez Falconi explicó durante su intervención en tribuna que este sistema no es una simple oficina de gestión, sino un mecanismo de coordinación que obliga a todas las instituciones —de salud, educación, seguridad, justicia y sociedad civil—, a trabajar bajo una misma visión: el interés superior de la niñez.

“Antes, la atención a la infancia se veía principalmente desde la asistencia social, pero ahora con Sipinna cambia el enfoque al reconocer a sus integrantes como sujetos de derecho, ciudadanos con voz propia”, señaló.

El legislador destacó que la figura municipal es clave porque es la autoridad más cercana a la niñez, por eso cada Ayuntamiento deberá elaborar un diagnóstico local, crear un comité y diseñar un programa de trabajo adaptado a sus realidades, ya sea urbana, rural o indígena, con énfasis en prevenir deserción escolar, v¡olenc¡a, abandono y desnutrición.

Pérez Falconi celebró la aprobación unánime, y subrayó que el reto ahora es instalar formalmente los comités municipales y garantizar que niñas, niños y adolescentes puedan expresar sus preocupaciones directamente a sus alcaldes.