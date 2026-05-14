APRUEBAN EXHORTO PARA ATENDER CRISIS DE SALUD BUCAL EN COMUNIDADES DE CAMPECHE

El Congreso del Estado de Campeche aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades de salud y educación a poner en marcha acciones emergentes e integrales enfocadas en la prevención y atención bucodental, principalmente en comunidades rurales y zonas consideradas vulnerables.

El diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez señaló que la propuesta surgió luego de recorridos realizados en más de 30 comunidades del estado, donde detectaron que los problemas de salud bucal se han convertido en una situación cada vez más preocupante para la población.

Explicó que las afectaciones dentales no solamente impactan la salud física de niñas, niños y adultos, sino también repercuten en la autoestima, la seguridad personal y la dignidad de quienes enfrentan estas condiciones sin acceso a atención médica adecuada.