ACUSAN QUE GOBIERNO MINIMIZA AMENAZAS EN ESCUELAS

La diputada del PRI, Delma Rabelo Cuevas, expresó su preocupación ante los recientes reportes de amenazas y hechos de violencia que han comenzado a circular en escuelas de Campeche, situación que aseguró mantiene alarmadas a madres, padres de familia y estudiantes.

Criticó que las autoridades intenten minimizar la situación para evitar afectar la imagen gubernamental, mientras que los padres de familia continúan preocupados por las condiciones de seguridad en las escuelas.

La diputada afirmó que los centros educativos deben mantenerse como espacios seguros y libres de violencia, donde niñas, niños y jóvenes puedan acudir sin temor. Añadió que el problema no debe verse como un tema político, sino como una situación que involucra directamente la integridad de los estudiantes campechanos