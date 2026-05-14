¡BOQUETE! ASF DETECTA A LAYDA ANOMALÍAS POR $13 MIL MILLONES EN LA CUENTA PÚBLICA 2023: IMAGEN NOTICIAS

-“AÚN ASÍ, LE AUTORIZARON CONTRATAR LA DEUDA POR MIL MILLONES DE PESOS”

En un video difundido a través de sus redes sociales, el medio Imagen Noticias resaltó que el Gobierno de Layda Sansores no sólo enfrenta una crisis de liquidez, pues también arrastra observaciones por 13 mil millones de pesos por irregularidades sin aclarar en la Cuenta Pública 2023.

Destacó que además de que la mandataria reconoció que no tiene dinero para cubrir servicios básicos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó las anomalías, y aún así le autorizaron a la mandataria contratar deuda por mil millones de pesos a 20 años.

