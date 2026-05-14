ANTE EXCLUSIÓN Y DEFICIENTE PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ADDA SOLÍS, PRESTADORES DE SERVICIOS DE CARMEN EXIGEN MANEJAR IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE: MACDONALD

El diputado local de Movimiento Ciudadano, Pedro MacDonald, presentó una iniciativa para que el 100% del Impuesto sobre Servicios de Hospedaje, es decir, entre 7 millones y medio y 10 millones de pesos, recaudado en el Municipio de Carmen se quede en ese destino, pues su manejo no es transparente, y denunció que las campañas de promoción turística del Estado, encabezadas por Adda Solís Peniche, son deficientes, basadas en ocurrencias y sólo generan confusión entre los visitantes.

En tribuna, el legislador informó que hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios de la Isla le solicitaron alzar la voz contra las deficientes estrategias estatales turísticas, ya que se limitan a mostrar imágenes genéricas bajo la marca “Campeche”, sin especificar destinos como Isla Aguada o la propia Ciudad del Carmen, e incluso en spots difundidos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aparecen apenas 2 segundos de la región.

Los empresarios también criticaron la exclusión del sector en reuniones de planeación desde el cambio de la secretaria de Turismo estatal, Solís Peniche, así como gastos que calificaron como innecesarios, como viajes a ferias internacionales sin representantes carmelitas.

MacDonald reveló que la recaudación por hospedaje cayó de 18 millones a 15 millones de pesos entre 2024 y 2025, y que el 93% del total estatal proviene sólo de Campeche y Carmen —este último aporta el 60%—. Por ello, propuso reformas a la Ley de Hacienda y la Ley de Turismo para que los recursos generados en Carmen se inviertan en su propia promoción, con un comité de vigilancia integrado por el sector.

“No les vamos a permitir más centralismo ni más saqueos a Carmen disfrazados de solidaridad”, sentenció el diputado.