SITIAN 4 CUADRAS A LA REDONDA LA SEDE DEL EVENTO QUE PRESIDIRÁ HOY LA PRESIDENTA SHEINBAUM

NI FUNCIONARIOS LOCALES PUEDEN INGRESAR

La sede donde se realizará el evento que presidirá hoy la presidenta Claudia Sheinbaum en Calakmul, está resguardada cuatro cuadras a la redonda, y hasta el momento ningún funcionario local, ni los pocos ciudadanos que llegaron, ni representantes de los medios han podido ingresar, pues trascendió que será grabado un spot.

La mandataria federal no ha hecho acto de presencia y ninguna autoridad local o representante del Gobierno Federal ha anunciado a qué hora llegará.

