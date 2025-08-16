EL GOBIERNO DE QUINTANA ROO ALERTÓ Y DIO INDICACIONES SOBRE LOS DETENIDOS EN CHAMPOTÓN CON LA PISTOLA CHAPADA EN ORO, ACLARAN

Mientras la Fiscalía Federal de Campeche (FFC), de la Fiscalía General de la República (FGR), guarda hermetismo sobre los detenidos en la Van blanca con arma de fuego chapada en oro presuntamente ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fuentes no oficiales revelaron que el Gobierno de Quintana Roo fue quien alertó y dio indicaciones sobre la presencia de ese vehículo con placas de Michoacán en carreteras de Campeche.

Esas personas estaban “bajando” de Quintana Roo, donde presuntamente habían entregado un cargamento de armas de fuego.

Aún no se sabe cuál es la situación jurídica de los dos hombres y tres mujeres, una de ellas adolescente, quienes permanecían a disposición del Ministerio Público de la Federación hasta la mañana de ayer viernes.

Iban con tres infantes, uno de ellos bebé de meses, y fueron asegurados la tarde del miércoles 13 de agosto, después de que en Quintana Roo había sido desmantelada una supuesta célula del CJNG, con armas largas y cortas.

Las autoridades de ese Estado informaron a Yucatán y Campeche que tras dicho operativo, otros implicados estaban de regreso en una Van color blanco con placas de Michoacán, transitando por carreteras de Campeche.

Fue así que los ubicaron y detuvieron en Champotón. Les encontraron la pistola con las letras del CJNG, y una mujer fue identificada como “Lady Drones”, quien estaría relacionada con el asesinato de militares y policías en Jalisco, utilizando drones.