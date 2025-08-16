¿POR QUÉ TRAER DE FUERA SI AQUÍ HAY?

GOBERNADORA DE QUINTANA ROO COMPRARÁ CAMIONES ELÉCTRICOS PARA RESPALDAR INICIATIVA DE SHEINBAUM DE FORTALECER LO HECHO EN MÉXICO

Acompañada del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y de Roberto Gottfried, director de Megaflux, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, anunció la primera compra de todo el país de unidades Taruk, que son autobuses eléctricos absolutamente mexicanos, “para dar servicio público eléctrico cuidando el medio ambiente”.

Marcelo Ebrard destacó: “Como lo ha dicho nuestra presidenta (Claudia Sheinbaum), yo creo que es una muy buena iniciativa, te felicito Mara (Lezama, gobernadora de Quintana Roo), porque es llevar a la práctica Plan México, de producir y consumir más y apoyarnos entre nosotros”.

Y sentenció: “Si tienes algo hecho en México ¿por qué lo vas a traer de fuera?”.

Mara Lezama convocó a “decirle sí a lo hecho en México, que está muy bien hecho”.