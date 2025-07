OPINIÓN: ES LAYDA; NO GAMBOA: ¿LA GOBERNADORA JUEGA AL GATO Y AL RATÓN CON PABLO?

Tómbola Política

JC Rodríguez Rodríguez ✍️

El director general de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado (ARTEC), Jorge Luis López Gamboa, no se manda solo. Su jefa –quien lo puso– es Layda Sansores San Román.

El alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, estuvo este martes en el talk show de la gobernadora, quien –sobra decir– lo trató bien; incluso le dedicó uno que otro halago sobre su dote de organizador de eventos y su próxima fiesta: la #FeriaCarmen2025. Pero ¿por qué no hablaron del transporte #AmorXCarmen, servicio calificado ayer mismo por el director general de la ARTEC simple y llanamente como “jurídicamente improcedente y (que) carece de validez legal”? Un diálogo sobre el tema –y una orden de Layda a Gamboa– pudo resolverlo TODO. Sin embargo, este miércoles todo amaneció igual: El transporte #AmorXCarmen sigue siendo ilegal y sobre él pesa la amenaza de ser sancionado por la ARTEC.

¿Layda está jugando con Pablo al gato y al ratón? No hay que olvidar que, en un principio, Layda prácticamente postuló a Pablo como el candidato de Morena a la gubernatura, y luego, con mayor ímpetu y devoción, hizo lo mismo con Liz Hernández, su secretaria de Gobierno.

No se hagan bolas. Es Layda, no Gamboa (ARTEC) la que le está marcando el paso a los ilegales AmorXCarmen. Será Layda, no Gamboa, quien pare ese transporte ilegal –si así sucede– para reconvenir al alcalde irrespetuoso de la Ley.

La invitación de Layda a Pablo a su Martes del Jaguar, sus cariñitos en pleno programa y las fotos divulgadas por el alcalde con el claro fin de exhibir una cercanía con su anfitriona, pueden significar muchas cosas, pero no siempre lo que pueden pensar sus seguidores.

Y no hay que olvidar que el gato permite al ratón moverse, hasta parece que lo acaricia con ternura y delicadeza y lo anima a escaparse… hasta que se cansa y le da el manotazo mortal

Peores cosas veredes, Mío Cid…