viernes, enero 9, 2026
Lo último:
Locales

MOTOCICLETA QUEDA PARTIDA EN DOS TRAS FUERTE CHOQUE EN LA COSTERA DEL GOLFO

San Francisco de Campeche.- Un motociclista resultó con lesiones de consideración y con estado de salud reservado, luego de protagonizar un aparatoso accidente la mañana de este viernes sobre la avenida Pedro Sainz de Baranda, conocida como la Costera del Golfo, donde su motocicleta quedó partida en dos tras el impacto.

El hecho ocurrió poco antes de las 7 de la mañana, cuando el conductor de una motocicleta, color rojo, circulaba a exceso de velocidad con dirección a la zona centro. A la altura del cruce hacia el poblado de Imí 2, perdió el control de la unidad y se estrelló violentamente contra un poste de alumbrado público.

El impacto provocó que el motociclista saliera proyectado y quedara lesionado y semiinconsciente sobre el pavimento, mientras que la motocicleta quedó completamente destrozada, partida en dos.
Paramédicos del SAMU le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital de la ciudad. Elementos de la Policía Estatal abanderaron la zona y una grúa retiró los restos del vehículo, que fueron llevados a un corralón para los trámites correspondientes.

También te puede gustar

Pt llama ‘pseudolíder’ a presidenta de “Más vida + familia”.

El bien común, verdadero objetivo que perdió la política: Obispo de Campeche

Turistas disfrutan de la belleza y seguridad de Campeche durante vacaciones

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *