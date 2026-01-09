OPINIÓN: ¡EN LA MADRE, SE ACABÓ EL DECRETO DE REGULACIÓN DE VEHÍCULOS! – Por Locutor René Narváez Lozada

“La voz de México”

Y ahora ¿Qué hacer?

*MILES DE AUTOS EXTRANJEROS SE QUEDARON SIN LEGALIZAR.

*MILES DE AUTOS EXTRANJEROS ESTÁN DE MANERA ILEGAL EN EL PAÍS Y CIRCULAN AÚN ASÍ POR EL MOMENTO.

*MILES DE PROPIETARIOS DE AUTOS CHOCOLATITOS PIDEN A CLAUDIA SHEINBAUM UN PLAZO EXCEPCIONAL PARA PODER PAGAR LOS DERECHOS DE REGULARIZACIÓN Y NACIONALIZAR SUS VEHÍCULOS

Fíjese usted que delicado es el tema de REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, y la permanencia de los mismos en suelo mexicano.

Se dice y consideran las autoridades que en MÉXICO hay más de 40 mil vehículos extranjeros que quedaron sin nacionalizar, pero las asociaciones de propietarios de vehículos extranjeros dicen que son más de 100 mil, es decir, los que no se lograron legalizar en este periodo que existió el DECRETO que fue un programa para lograr que las personas pudieran, mediante regularización por decreto, tener LEGALMENTE un vehículo extranjero en nuestro país. Este periodo fue extenso y empezó en el gobierno de Obrador, finalizó con Claudia Sheinbaum el 31 de diciembre de 2025.

Esto traerá como consecuencia que miles de dueños de vehículos tengan que recurrir al JUICIO DE AMPARO, es decir, ampararse y depositar fianzas para poder circular sin el temor de que les quiten sus vehículos, que muchas veces son sus fuentes de trabajo o medio de transporte, además de su único patrimonio… Uf, uf y más uf.

Por otra parte, se dice que quienes ingresaron vehículos automotrices de fabricación extranjera, una vez terminado el DECRETO, solo podrán circular en MÉXICO si logran, mediante el proceso normal aduanero, pagar la importación y sus impuestos, que se pagan en dólares y que a la conversión en pesos mexicanos son miles de pesos, más o menos 3 mil dólares o más por vehículo, así como además la matriculación mediante el pago de placas y derechos o tenencias, y que dicha tenencia será obligatoria pagarla cada año.

La única forma que un vehículo extranjero pueda circular en nuestro país es mediante la “Vía legal única que queda disponible, que como antes dije, es el proceso tradicional de importación definitiva a través de la Ley Aduanera vigente”.

Esto, desde luego, significa que el trámite y costos son muy diferentes y mucho más altos según el vehículo y su avalúo, a diferencia de los del beneficio del decreto anterior, que solo obligaba a pagar $2,500 MN (dos mil quinientos pesos moneda nacional) por vehículo y otra cantidad igual por alta y entrega de placas y engomado de cada entidad autorizada, preferente los estados de la frontera, aunque hubo otros como Michoacán, Tlaxcala, Zacatecas, Querétaro, etc., que aunque no son estados fronterizos, por tener a muchos de sus paisanos viviendo en los Estados Unidos, se les autorizó el decreto para que por persona pudieran tener un auto familiar y de trabajo.

“Por el momento, EL DECRETO DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA se terminó y quedó ya sin extensiones o plazos de gracia para permitir legalizar su vehículo” Y esto puede provocar el decomiso y pérdida del vehículo, porque es un delito que se considera CONTRABANDO Y EVASIÓN FISCAL… “Ay nanita”

Sin embargo, cabe mencionar que esta determinación afecta grandemente a miles de personas propietarias de un vehículo extranjero que está de manera irregular en nuestro país, por lo que muchas asociaciones y agrupaciones que los representan han hecho pesar varias peticiones, sin embargo, para su preocupación, no se han anunciado nuevas extensiones o ampliación del decreto, ni que pueda existir “un nuevo programa de regularización bajo los mismos términos y con el beneficio que con un pago único de $2,500 MXN puedan salvar su inversión, qué para muchos significa un pequeño patrimonio, el cual consiguieron trabajando como braceros o indocumentados en el país del norte.

Por lo que si considero que el GOBIERNO FEDERAL debe ponerse a pensar que para la misma AUTORIDAD HACENDARIA SAT O ADUANAL sería un grave problema el tener que decomisar esos vehículos y luego, en el tiempo que dura el proceso del trámite de decomiso y el derecho de defensa de los propietarios, el siguiente problema es dónde almacenarlos o tener que destruirlos, lo que se me antoja un absurdo y error de hacerlo, así como un gasto excesivo al que no tienen necesidad… ¿No lo creen ustedes?

Sin embargo “La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no opina así y dio por terminado el programa de regularización indicando que ya había cumplido su propósito y objetivo “Por lo tanto, el proceso de regularización bajo este esquema específico ha finalizado” Entonces no se sabe que va a pasar, aunque son miles las voces que le piden una última prórroga para la “Regularización de su vehículo” ¿Como la ven?