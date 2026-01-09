EXPONE REPORTERO INDÍGENA MUERTE DE NIÑA POR CARENCIAS DE SALUD EN GUERRERO, Y SHEINBAUM PROMETE CHECARLO

Durante una conferencia matutina, el reportero indígena Gino Ascencio tomó el micrófono frente a la presidente Claudia Sheinbaum Pardo para exponer que en su comunidad Copalillo, en Guerrero, mur¡ó una niña de 12 años tras un piquete de alacrán por falta de suero o antídoto.



Al revelar que la niña respondía al nombre de Mitzi Sofía Antonio, cuyo deceso era evitable pero no había suero antialacránico, también denunció que los médicos dejan de atender después de las 5 de la tarde y los fines de semana no hay servicio, con lo cual las urgencias quedan descubiertas.



Sheinbaum Pardo respondió fue que el suero sí existe y defendió que hay inventario, el cual debe llegar por medio de las “rutas de la salud”, y prometió checar el caso de Mitzi.