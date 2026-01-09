DETIENEN A SECRETARIA PARTICULAR DE GRECIA QUIROZ; LA VINCULAN CON ASESINATO DE CARLOS MANZO

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía de Michoacán detuvieron este viernes a Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la mujer fue detenida en la colonia Centro de Uruapan y se le vincula con el asesinato de Carlos Manzo, ocurrido en noviembre del año pasado durante las festividades del Día de Muertos.

Tras su detención en el despacho de la Presidencia Municipal, Méndez Rodríguez fue puesta a disposición de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, para ser presentada ante el juez que libró la orden de aprehensión en su contra.