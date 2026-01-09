viernes, enero 9, 2026
CAMIONETA SE IMPACTA CONTRA CAMELLÓN TRAS DORMITAR CONDUCTOR

Hecelchakán.- Un conductor se dormitó al volante y terminó impactando su camioneta contra el camellón central de la carretera federal Campeche–Mérida, dejando únicamente daños materiales.

El accidente se registró a la altura del kilómetro 69, en las inmediaciones del puente de Poc-Boc, en el municipio de Hecelchakán. De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el cansancio habría provocado que el conductor perdiera el control de la camioneta Transit Custom, de procedencia extranjera.

Tras el impacto, la unidad quedó detenida sobre el carril de baja velocidad. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales.

