Alertan por pez diablo en Laguna de Términos

Arrasa con pejelagartos y mojarras

La plaga del pez diablo que prevalece en la región mantiene en peligro la producción de diversas especies en la Laguna de Términos, advirtió Miguel Benítez Heredia, presidente de Ecovigilantes Asociación Civil.



“La sobrepoblación de este conocido pez no ha podido ser combatida por las autoridades y acaba con especies nativas como la mojarra castarrica y pejelagartos”, abundó.

Las descargas de los ríos Palizada, Candelaria y Usumacinta hacia la Laguna de Términos también hacen más complejo el control del Hypostomusplecostomus o pez diablo.

“Se les reconoce por comer algas y limpiar peceras, pero en un ambiente abierto resultan perjudiciales al convertirse en una plaga, porque se alimenta de los huevos y crías de otros peces”.

Aunado a las descargas de aguas negras y la contaminación del manto freático por los materiales pesados que emiten los falsos rellenos sanitarios en la Laguna de Términos, se puede apreciar la invasión de esta especie exótica, que afecta a todos los cuerpos de agua de la región que colindan con el Municipio de Carmen.

“Es preocupante ver lo que sucede y como conocedor de la especie invasora, las autoridades han fallado porque hay un potencial que no se aprovecha y quizás con ello disminuya el efecto de esta plaga que acaba con mojarra castarrica, pejelargo y quizás millones de organismos que se reproducen en la Laguna de Términos”.

Hace 12 años supe que las autoridades se preocupaban por la presencia de esta especie invasora, aunque le compete a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) regular los procesos de conservación en la Laguna de Términos. Quizás no han hecho nada para mitigar la presencia del pez diablo en esta región y es una amenaza.

Asimismo, hace dos años implementaron un proyecto para que la carne del pez diablo sea aprovechada para consumo humano, pero no se concretó porque se puede procesar la carne para alimento de las mojarras tilapias que se producen cautiverio.

“Hoy en día, el pez diablo se reproduce en los ríos y es algo alarmante, ya que se desconoce qué otros efectos puede traer en la Laguna de Términos, al adaptarse con la salinidad del agua de mar, lo cual lo vuelve más peligroso”, puntualizó.