MORENA SIGUE PERDIENDO TERRENO ANTE MOCI RUMBO A LA GUBERNATURA DE CAMPECHE EN EL 2027: RUBRUM

De octubre a diciembre de 2025, el partido oficial bajó de 42.1 a 36.9% en preferencia y el “naranja” pasó de 27.1 a 28.6

De acuerdo con estadísticas correspondientes al 17 diciembre de 2025 publicadas por la casa encuestadora Rubrum, Morena sigue perdiendo terreno en preferencia ciudadana ante Movimiento Ciudadano (MOCI) rumbo a las elecciones 2027 por la gubernatura de Campeche, ya que de octubre al último mes del año pasado la cifra de apoyo bajó de 42.1 a 36.9 por ciento, mientras al partido naranja pasó de 27.1 a 28.6%

Además, al planteamiento de “Si el día de hoy fuera la elección a gobernador del Estado de Campeche, ¿por cuál partido político votaría?”, el 17.8 por ciento de los encuestados dijo que “aún no decide”, mientras el PRI aparece con 9.9% de apoyo y el PAN con 6.8 porcentual.

En cuanto a potenciales candidatos, por Morena encabeza la encuesta el alcalde carmelita Pablo Gutiérrez Lazarus con 61.2 por ciento de respaldo, seguido por Aníbal Ostoa con 15.2, Liz Hernández con 14.6, Martina Kantún con 5.8 y Armando Toledo con 3.2.

Del lado de MOCI, Eliseo Fernández está al frente con 74.6 por ciento de apoyo, seguido por Biby Rabelo con 20.8 y Daniel Barreda con 4.6.

Por el PRI, Christian Castro aparece a la cabeza con el 66.3%, “escoltado” por Ariana Rejón con 33.7, y del lado del PAN, Jorge Nordhausen va en primer lugar al registrar 51.9%, y le siguen Nelly Márquez con 19.4, Yolanda Valladares con 16.0, Jesús Rodríguez con 7.4 y Rosario Cruz Hernández con 5.3.