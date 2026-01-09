ASEGURARON TENER EL DINERO DEL AGUINALDO, PERO APLAZARON EL PAGO, ACUSAN JUBILADOS DE LA UNACAR

Jubilados de la Universidad Autónoma del Carmen se manifestaron este viernes para denunciar lo que calificaron como una falta de respeto y transparencia por parte de la rectoría encabezada por Sandra Martha Laffon, ante el retraso en el pago de aguinaldos y retroactivos.

Los inconformes señalaron que, aunque se les había informado previamente que el recurso se reflejaría este viernes 9 de enero, recibieron un oficio en el que se les notificó que el pago se realizará hasta el 23 de enero, casi un mes después del plazo legal establecido.

Afirmaron que el malestar no se debe únicamente al retraso, sino a la información contradictoria que la administración universitaria ha proporcionado desde diciembre. Recordaron que el 31 de diciembre se les aseguró que el recurso ya estaba disponible y que solo faltaban “protocolos” para su dispersión, lo que generó expectativas que no se cumplieron.

Los jubilados acusaron a la rectoría de no ser clara ni transparente, y de minimizar su experiencia administrativa, asegurando que conocen los tiempos del fideicomiso y del Consejo Universitario, los cuales —sostienen— no justifican un

retraso de más de dos semanas.

Además, denunciaron un trato indigno hacia los extrabajadores, particularmente hacia personas de la tercera edad que dependen de ese ingreso para cubrir medicamentos, tratamientos médicos y necesidades básicas. Advirtieron que responsabilizan directamente a la rectoría por cualquier afectación a la salud derivada de la falta de pago.

Durante la protesta, señalaron que esta situación no es un hecho aislado, sino una problemática recurrente durante los tres años de la actual administración, lo que, a su juicio, evidencia falta de capacidad y desorden financiero, por lo que plantearon la necesidad de un cambio en la dirección de la universidad.