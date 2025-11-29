ASALTO VIOLENTO EN TIENDA CHINA DEJA 1 HERIDO CON ARMA BLANCA Y UNA MUJER GOLPEADA; NO HAY DETENIDOS

Sujetos hasta el momento no identificados ingresaron a la tienda China, conocida también como Baima, ubicada en Plaza Palmira de Carmen, de donde se llevaron diversos artículos e hirieron con arma blanca en abdomen y espalda al propietario, quien fue hospitalizado y cuya pareja fue hallada consciente, tirada en el piso y con golpes en distintas partes del cuerpo.

Elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Guardia Nacional arribaron al lugar para iniciar las primeras indagatorias del hurto, ocurrido ayer entre 8 y 9 de la noche. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.