SE SUMA LIZ HERNÁNDEZ A LA NARRATIVA OFICIAL: NO ES CRÉDITO, SINO INVERSIÓN, Y ASEGURA QUE SÓLO SE HAN DEDICADO A “SANEAR LAS FINANZAS”

Siguiendo la narrativa marcada por la gobernadora para justificar la solicitud de mil millones de pesos a pagar en 20 años, la secretaria de Gobierno, Liz Hernández, secundada por sus funcionarios, aseguró que dicho crédito permitirá hacer obras públicas que en muchas comunidades han esperado por años, justificó que se hace en estos momentos porque durante la actual Administración han saneado las finanzas de Campeche, pagado deudas del pasado y “ordenado” la casa, y hoy se tiene una situación fuerte, estable y con capacidad para gestionar los recursos necesarios. “Se trata de invertir” afirmó.

Con esta “inversión”, que también llamó apalancamiento solicitado por la mandataria estatal, insistió, significa obras, servicios donde aún no llegan y oportunidades para miles de familias, especialmente para quienes más las necesitan; empleos, mover la economía, impulsar a pequeñas y medianas empresas y para el campo.

Sin embargo surgen preguntas como: ¿Por qué no asumieron la misma postura para “oxigenar” la economía de Carmen por el impago de Pemex, lo que implicó cierre de negocios y despidos laborales?”, y “¿dónde quedan los discursos triunfalistas de bienestar para las familias pobres y generación de empleos?”.