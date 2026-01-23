viernes, enero 23, 2026
MINIMIZA SDA CASOS DE GUSANO BARRENADOR PESE A RECLAMOS GANADEROS

San Francisco de Campeche.- Pese a los reclamos del sector ganadero por la presencia del gusano barrenador, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Roxana Rivera Peña, minimizó la situación sanitaria al señalar que los casos registrados en Campeche son pocos y que la mortandad ha sido baja, por lo que no representa una afectación significativa para la ganadería estatal.

La funcionaria informó que, aunque se contempla capacitar a 40 personas para atender estos casos, actualmente solo hay cuatro médicos veterinarios en el estado, concentrados en Candelaria, Escárcega y Campeche. Detalló que durante el último año se realizaron inspecciones en predios de traspatio y ganaderos, donde se detectaron animales con heridas y gusaneras, mientras que en la frontera sur de Candelaria y Calakmul no se registraron casos. Añadió que el plan Campeche en carne iniciará en marzo y beneficiará a alrededor de 6 mil 500 productores.

