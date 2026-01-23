MÁS DE 100 AFECTADAS RECLAMAN CASI 500 MIL PESOS POR CONCIERTO CANCELADO DE PANDORA Y FLANS

San Francisco de Campeche.- Personas afectadas por la cancelación del concierto “Pandora y Flans, inesperado tour”, programado para el 6 de diciembre en la capital del estado, acudieron a una audiencia ante la Procuraduría Federal del Consumidor para pedir la devolución de su dinero. Sin embargo, la empresa planteó reembolsos en parcialidades, propuesta que fue rechazada por las afectadas, quienes anunciaron que continuarán con acciones legales para obtener el reembolso total.

Geny Arteaga y Yara Caraveo Contreras informaron que, tras la cancelación, se conformó un colectivo integrado por al menos 117 personas, con un monto erogado cercano a los 500 mil pesos en la compra de boletos. Detallaron que, pese a haber seguido el protocolo establecido por la boletera y los canales oficiales, no han recibido devolución alguna.

Este día sostuvieron un primer acercamiento con la titular de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Golfo Sureste, María Eugenia Enríquez, y participaron en audiencias con representantes del empresario organizador, a través del despacho Romo y Asociados, así como personal de la boletera Boletia, la cual se deslindó de cualquier pago. Ante ello, el colectivo anunció que acudirá a la Fiscalía para presentar una denuncia penal por presunto fraude y llamó a más personas afectadas a sumarse, al advertir que situaciones similares se han registrado en otros estados como Veracruz, Morelia e Irapuato.