¡CASI 3 AÑOS SIN JUSTICIA! LAYDA PROMETIÓ APOYAR PERO AÚN NO HAY SENTENCIA CONTRA LOS 3 DETENIDOS POR CRIMEN DE JOVEN PALICEÑO, ACUSAN FAMILIARES

Mayor agilidad en el proceso judicial y el respaldo de otro Ministerio Público, solicitaron Roberto Ortega Santos y Humberto Gutiérrez Lugo, tío y padre, respectivamente, del joven paliceño Irving Alejandro, a casi 3 años del asesinato del joven paliceño en Champotón.

Y ante la dilación del proceso, exigieron también la intervención de la gobernadora Layda Sansores, quien ya tiene conocimiento del caso y prometió apoyar, para que le pida al fiscal (Jakson Villacís) acelerar el proceso y obtener la sentencia condenatoria.

Los familiares destacaron que hay 3 personas detenidas por el homicidio calificado, sin embargo, el proceso judicial ha tardado por el cambio de abogados y recursos de inconformidad de la defensa de los acusados.