DIPUTADOS MORENISTAS PIDEN RESPETAR NOMBRAMIENTO DE SESO LOCO EN EL PT Y AFIRMAN QUE LO IMPORTANTE ES MANTENER LA ALIANZA POLÍTICA

Mientras la diputada morenista Abigail Gutiérrez Morales pidió respetar la incorporación Gerardo “Seso Loco” Sánchez a la coordinación de Afiliaciones del Partido del Trabajo, pues “fue una decisión de los dirigentes”, el también legislador guinda Carlos Enrique Ucán Yam evitó pronunciarse sobre el nuevo cargo al sobrino de la gobernadora Layda Sansores, y afirmó que lo importante es mantener la alianza política entre Morena y el PT.

Gutiérrez Morales afirmó que si la dirigencia le dio el nombramiento a Gerardo Sánchez es porque algo debe de traer el señor para abonar, y la militancia siempre muestran inconformidad porque no quiere quedar fuera, pues cuando llegan ciertas personas comienzan a hacer a un lado a ciertos grupos.

Ucán Yam evitó opinar y expresó que el PT es un gran aliado a nivel nacional, nos apoyó en el 2018 con Andrés Manuel y desde antes de la conformación de Morena, por lo que los militantes, simpatizantes y quienes se van a adherir a la causa petista tienen nuestro respaldo. “No me meto en la vida de otros partidos, pues demasiado tenemos en nuestro partido, pero creo que Gerardo Sánchez traerá sus bonos, lo que él considere”, añadió.