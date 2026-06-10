EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 10 JUNIO DE 2026

SESO LOCO SÓLO ESTÁ USANDO AL PT.

Militantes indignados del Partido del Trabajo rechazaron la imposición del sobrino de la gobernadora, Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores, como “coordinador estatal de afiliaciones”. En su “presentación”, los abucheos y gritos obligaron a la suspensión del evento. Las exigencias eran repetidas una y otra vez: ¡No pasarás por encima de nadie!, ¡respeto a la militancia!, ¡la mayoría decide!, ¡fueraaaaa!

Posteriormente, lejos de la militancia y de la dirigencia petista, Seso Loco Sánchez organizó una rueda de prensa en la que aseguró: “empezamos trompicados, pero nos sentamos y hablamos muchos de los que empezaron molestos… terminamos entendiendo… yo creo que van a terminar entendiendo que lo que vengo a hacer es genuino, que es de verdad, que no estoy fingiendo, es el partido en el que voy a trabajar, no es el partido que vengo a usar. Si ellos quieren voy, si no quieren no voy. Pero ¿sabes que no pueden evitar? Que yo me ponga a chambear.”

Si su intención es genuina, ¿por qué hasta ahora se interesa en trabajar en el PT? Si la militancia le externó que no lo quiere, y Seso Loco dijo que “si no quieren no voy”, ¿por qué amenaza que no pueden evitar que se ponga a chambear? Tiene razón la militancia petista en desconfiar del rehabilitado sobrino incómodo, que primero traicionó a su amigo Alito Moreno y ahora traiciona a Morena para buscar impunidad. ¿Así quiere que crean los del PT que no los va a usar?

IRRESPONSABLE DECRETO MUNDIALISTA.

¿Qué hace cualquier familia cuando le va mal porque el salario no alcanza para cubrir el gasto? Busca un trabajo mejor remunerado o agarra un segundo turno de labores para completar. No se requiere estudiar economía para saber que lo único que se puede hacer cuando el ingreso no alcanza, es trabajar más. Por lo mismo, no entendemos porqué, si la economía de Campeche continúa en decrecimiento, Layda Sansores no deja de decretar puentes y asuetos.

Si la economía continúa decreciendo, si no hay oportunidades de obtener mejores empleos y se tiene que improvisar para sobrevivir, es una grave irresponsabilidad decretar una suspensión de labores para ver el mundial. Parece que Sansores, que nació millonaria y ha parasitado en la política toda su vida, no sabe nada de economía, ni de Campeche.

¿A sus 80 años no sabe que la economía estatal gira en torno al gobierno? Su “decreto” popular de suspender labores por el mundial solo lastima más la depauperada economía campechana, que vino a padecer su peor deterioro en esta nefasta administración que no ha sabido implementar estrategias para crecer. Tampoco se le pueden pedir peras al olmo… ¿o si?