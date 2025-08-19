Porristas VIP

Lo que tiene que inventar la señora para generar la impresión de que la gente la quiere, y lo que tienen que publicar sus periodistas a sueldo para ganarse la papa diaria…

“Con razón de agotó el boletaje para el partido extra del equipo local de béisbol contra los Pericos camoteros, refunfuño doña Chela ante sus amigos de tertulia, que seguían con emoción la reseña del encuentro deportivo. “La Tía, sus lambiscones, sus guardaespaldas, sus lamesuelas y sus matraqueros abarrotaron las gradas de la parte central del estadio y dejaron fuera a los que de verdad somos fanáticos del Rey de los Deportes”, despotricó.

–“Me he wishado de la risa leyendo la crónica de los matraqueros de la Tía, señalando que la gente se arremolinaba para tomarse selfies con ella, le echaban porras y le daban muestras de su cariño y simpatía, jajajaja, como si fuera el mismísimo Chris Carter, el “cuarto chucum” de los filibusteros, a quien los aficionados de verdad idolatran, como en su momento lo hicieron con Paquín, con la Locomotora de Arkansas, Roy Johnson, con Rubén “Spiderman” Rivera, con Herminio “El Robacocos” Domínguez, y con otros tantos emblemas del club. Pero, ya me imagino a la doña repartiendo autógrafos a sus propios empleados” señaló el bolero don Memín, antes de estallar en estruendosa carcajada.

–“Lo que tiene que inventar la señora para generar la impresión de que la gente la quiere, y lo que tienen que publicar sus periodistas a sueldo para ganarse la papa diaria, lamentó el viejo Julián. Me dicen mis hijos que acudieron a ese encuentro del pasado domingo, que toda la parte central de las gradas del estadio la ocuparon los acompañantes de la mandataria y fueron ellos los que la apapacharon, o sea, un montaje, una farsa, una simulación más de su Gobierno para aparentar que tiene simpatía popular”.

–Lo que encabrona, añadió el poeta Casimiro, es la prepotencia de su Gobierno para acaparar el boletaje. Si el día del encuentro cayó en domingo y se supone que es un partido extra, pues los Piratas pudieron despachar a los Pericos desde hace dos encuentros, entonces debió ser gratis, como agradecimiento a esta noble afición que este año regresó al estadio y respaldó como en sus buenos tiempos al club. No que prefirieron politizar hasta un encuentro deportivo, ante los constantes tropiezos y ridículos públicos de la gobernanta”

–“Sí encabrona, coincidió doña Chela, porque yo hasta ahorré mis 200 pesitos para ir a ver, aunque sea un partido de los playoffs, pero a los cinco minutos que abrieron la taquilla resulta que el boletaje ya se había agotado. Y cómo no, si tres cuartas partes del estadio se lo dieron a los paleros de la Tia que ni siquiera entiende el béisbol, ella nada más se quiere colgar del buen momento por el que atraviesan los Piratas, para llevar agua a su molino, de verdad ya ni la amuela”, refunfuñó.