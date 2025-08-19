martes, agosto 19, 2025
NUEVO CASO DE GUSANO BARRENADOR EN UNA PERSONA

Un hombre de 56 años, originario del municipio de Carmen, fue diagnosticado con gusano barrenador en la cabeza y el cuello, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional de la Secretaría de Salud. El paciente se encuentra hospitalizado, en estado de postración y además presenta síndrome de desgaste.

Con este nuevo registro, suman ya dos los casos confirmados en Carmen y uno más en el municipio de Candelaria, lo que mantiene la alerta en la entidad por la presencia de esta enfermedad que afecta tanto a la salud humana como al sector ganadero.

