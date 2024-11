OBISPO DE CAMPECHE SEÑALA QUE LA FALTA DE DENUNCIAS ES POR  DESCONFIANZA EN LAS AUTORIDADES

“SI NO HAY SEGURIDAD, TODO ESTÁ EN RIESGO”

La violencia en Campeche continúa en aumento, y con ella, la desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades, lo que ha generado una baja significativa en las denuncias por delitos. El Obispo de Campeche, José Francisco González González, expresó su preocupación al señalar que, a pesar del incremento de los delitos, las personas prefieren no denunciar por la falta de seguimiento por parte de las autoridades. “La gente sabe que si denuncia, no sucederá nada, por lo que prefieren callar”, afirmó, refiriéndose a la frustración de los ciudadanos al ver que sus denuncias no tienen un impacto real en la reducción de la inseguridad.

El Obispo también destacó la relación entre la violencia y la pérdida de fe en la sociedad. Aseguró que cuando la fe y la esperanza disminuyen, la violencia, el odio y el robo se normalizan, generando un ambiente de desesperanza. “Es necesario salir de las iglesias y enfrentar la realidad, ayudando a aquellos que viven en la cultura de la violencia a encontrar un camino hacia la paz”, señaló. González González hizo un llamado a fortalecer la fe como un medio para restaurar la paz y la convivencia, subrayando que la fe motivada lleva a respuestas de caridad y esperanza, fundamentales para construir una sociedad más segura y pacífica. “Si no hay seguridad, todo eso está en riesgo”, advirtió, enfatizando la importancia de la paz para preservar el bienestar de la comunidad.

