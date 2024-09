LAYDA Y EL CONGRESO SE NIEGAN A RECONOCER DERECHOS DE PERSONAS TRANS: SAMARA TUCUCH

La representante de Nosotrans Campeche A. C., Samara Alejandra Tucuch Herrera, patentizó su molestia contra el Gobierno de Layda Sansores y el Congreso del Estado, por no publicar la reforma al Código Civil que reconoce el derecho de personas trans y no binarias a tener acta de nacimiento acorde a su identidad de género.

La reforma, aprobada hace casi un mes, busca reconocer el derecho de las infancias y adolescencias trans a un trato equitativo en el Registro Civil, pero desde el inicio los diputados mostraron apatía y rechazo hacia la primera iniciativa presentada en esta Legislatura, que incluía ese reconocimiento.

Hasta el momento no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, lo cual es una violación a nuestros derechos. La activista también destacó los esfuerzos que se realizan para asegurar la implementación efectiva y respetuosa de dicha reforma, pues ya tuvo reunión con el director del Registro Civil donde abordaron la capacitación necesaria para los oficiales, a fin de garantizar que el proceso sea de manera amable, empática y no discriminatoria, además de revisar y armonizar el nuevo reglamento.

“Las redes sociales han sido canal importante para denunciar la situación, pero la organización ha trazado una ruta más formal, que incluye la presentación de oficios a las instituciones pertinentes, para obtener respuesta oficial sobre la demora en la publicación de dicha modificación”.

