Ingobernables

La ineptitud de este fallido Gobierno ha despertado el ancestral espíritu rebelde de Moch Cohuó, de Ah kin Pech y de los Ah Canul que nunca se rindieron ante los invasores…

Durante más de 20 horas estuvo bloqueada la carretera costera del Golfo, la que pasa por la Península de Atasta y que constituye una de las dos únicas puertas de entrada a la Península de Yucatán; en Lerma, pescadores también cerraron el paso por la avenida principal, cansados de exigir castigo a los depredadores de especies marinas, quienes, al parecer, están coludidos con los inspectores, leyó el poeta Casimiro en su ejemplar más reciente de La Tribuna del Pueblo.

–Pues vaya que tuvimos un domingo muy rebelde y politizado, añadió de inmediato el bolero don Memín. Es un reflejo del hartazgo que hay en el pueblo que todos los días exige justicia de sus autoridades, pero que les responden con el desdén y el desprecio. Esta ira popular va en aumento y llegará un momento en que nadie lo podrá detener” advirtió.

–Todos los días hay protestas, le recordó doña Chela, sea porque no hay maestros, electricidad o vigilancia en las escuelas, porque no hay medicinas en los centros de salud, porque las corporaciones policiacas no cumplen con sus funciones, pero sí incurren en abusos, por despidos injustificados, porque ya no hay ayuda del Gobierno a los más pobres, de campesinos porque les cancelaron sus programas sociales, por inundaciones causadas por el trenecito Temu, etcétera. Vivimos una sociedad que ya no se queda callada y que está harta de la ineptitud de quienes nos gobiernan” manifestó.

–“Eso en la jerga política se llama falta de gobernabilidad, aclaró sabiamente el viejo don Julián. Y es reflejo ciertamente de que tenemos un Gobierno que no trabaja, que no da resultados, que no resuelve los problemas sino que los crea o los complica, y que, en suma está alejado del pueblo y de sus reclamos. El caso del bloqueo en la Península de Atasta, que provocó que miles de vehículos quedaran varados, es porque no les han resuelto el tema de la energía eléctrica que es deficiente e insuficiente”.

–Creo que estamos viviendo momentos históricos gracias a la ineptitud de este fallido Gobierno, sentenció dogmático el poeta Casimiro. Paulatinamente estamos abandonando ese viejo estigma de que aqupí, ‘ni las olas del mar se mueven’ y nos estamos convirtiendo en un pueblo ingobernable, como lo fueron en su tiempo los habitantes de los cacicazgos de Moch Cohuó, de Ah kin Pech o de Ah Canul, que recibieron con hostilidad a los invasores y que fueron los últimos en rendirse. Qué buen que ha despertado nuestro ancestral espíritu rebelde” festinó.

–Ilustras con sapiencia el momento histórico que estamos viviendo, le respondió pausadamente la ex burócrata doña Chela, pero te recuerdo que nuestra más grande rebelión será quitarnos de encima este régimen corrupto, inepto y mentiroso que llegó ofreciéndonos esperanza y que nos ha condenado al retraso y a la represión y eso ocurrirá cuando vayamos a las urnas y les demos una buena patada en el trasero para que se vayan y no regresen nunca” exclamó.