“GOBIERNO DE MORENA USA LA FISCALÍA PARA CALLAR VOCES CRÍTICAS”: RICARDO MEDINA FARFÁN

El presidente estatal del PRI en Campeche, Ricardo Medina Farfán, calificó como “extremadamente grave” la situación política que atraviesa la entidad, al acusar al gobierno de Morena de utilizar las instituciones judiciales como herramientas de persecución contra opositores y medios de comunicación. Afirmó que el actual gobierno ha desatado una estrategia de hostigamiento político que no solo alcanza a figuras del priismo, sino también a exfuncionarios y comunicadores que se atreven a cuestionar a las autoridades.

Medina Farfán señaló que los procesos penales emprendidos contra exservidores públicos del PRI carecen de sustento legal y obedecen a una manipulación del Poder Judicial, el cual —dijo— está subordinado al Ejecutivo estatal. “Son procesos amañados, sin evidencias reales, promovidos únicamente por órdenes del gobierno”, expresó.

El dirigente priista advirtió que la situación se ha agravado al extenderse la persecución a medios como Tribuna y Telemar, los cuales, afirmó, han sido blanco de denuncias y presiones por difundir voces críticas. “Es lamentable que se use a la Fiscalía, que debería perseguir delincuentes y no periodistas, para acallar a quienes evidencian la corrupción y el desvío de recursos de este gobierno”, acusó Medina Farfán, quien insistió en que Campeche vive un clima preocupante de censura y autoritarismo.