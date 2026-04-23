MARCELA MUÑOZ Y EL GASTO EN PROMOCIÓN PERSONAL: 200 MIL PESOS MENSUALES PARA REPORTEROS E INFLUENCERS, ¿DE DÓNDE SALE EL DINERO?

A través de redes sociales, la página Estamos Unidos Campechanos difundió señalamientos sobre un presunto gasto mensual cercano a los 200 mil pesos que estaría siendo destinado para el pago de reporteros e influencers con el objetivo de mejorar la imagen pública de la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz.

La publicación surge en medio de cuestionamientos sobre el uso de recursos y la transparencia en la gestión pública, planteando dudas sobre el origen de estos fondos, ya sea del erario, partidas de comunicación social o incluso fuentes privadas, sin que hasta el momento exista claridad al respecto.

El señalamiento también pone sobre la mesa la falta de información sobre mecanismos de rendición de cuentas que permitan conocer cómo se ejerce ese dinero, lo que ha generado inquietud en torno a la transparencia y el manejo de recursos.

En la misma versión se menciona que al menos 25 periodistas, reporteros e influencers formarían parte de esta estrategia de posicionamiento mediático, lo que ha intensificado el debate en redes sobre el uso de recursos para fines de imagen pública.