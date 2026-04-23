CAPTURAN EN ARGENTINA A SOBRINO DEL EXSECRETARIO DE MARINA ACUSADO DE HUACHICOL; INICIA TRÁMITE PARA EXTRADITARLO

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención en Buenos Aires del contralmirante Fernando Farías Laguna, acusado de delincuencia organizada y huachicol.

El sobrino del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, portaba un pasaporte falso de Guatemala y contaba con ficha roja de Interpol, por lo cual era buscado en 192 países.

La captura se logró mediante una operación coordinada entre la Semar (Unidad de Inteligencia Naval), la Fiscalía General de la República (FGR) a través de Interpol México y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, con apoyo de autoridades de Argentina y la Unipol.

De acuerdo con las investigaciones, Farías Laguna es señalado como líder de una red dedicada al contrabando de hidrocarburos provenientes de Estados Unidos, evadiendo el pago del IEPS, en tanto su hermano Manuel Roberto Farías Laguna está vinculado a proceso y detenido en el penal del Altiplano desde el 2 de septiembre de 2025.

El 19 de septiembre una jueza le concedió una suspensión definitiva que impedía su captura, pero el 2 de octubre dicha medida fue revocada, y tras no presentarse a su audiencia de imputación el 6 de noviembre en el Centro de Justicia Federal de Almoloya de Juárez, fue declarado sustraído de la justicia y se giró la orden de aprehensión.

Tras audiencia de reconocimiento por autoridades argentinas, será extraditado a México para continuar con el proceso legal correspondiente.