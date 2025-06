¿CAMPECHE YA SE VOLVIÓ NICARAGUA?: LÓPEZ-DÓRIGA

Durante su programa transmitido a través de Radio Fórmula, Joaquín López-Dóriga calificó como inaceptable lo que ocurre con el periodista Jorge González Valdez, por haber sido vinculado a proceso por el presunto delito de odio contra la gobernadora Layda Sansores, quien además le prohibió ejercer el periodista, y exclamó: “Ut@, estamos en Nicaragua ya, o qué, Campeche Nicaragua?”.

Y prosiguió: “Es una manera directísima de acallarlo, mira nomás cómo detienen al periodista, y le prohíbe ejercer el periodismo, ¿y la Constitución? Viva Nicaragua, ha de estar feliz Daniel Ortega diciendo ‘ya estoy haciendo escuela, miren cómo me copian en Campeche, cómo me imitan en Campeche”.

Yo espero que la gobernadora de Campeche no me prohíba ejercer el periodismo, ¿si?, añadió López-Dóriga, y al comentario de que la plataforma digital de Tribuna tiene 3 días que no publica nada, expresó: “La escuela del matrimonio Ortega allá en Nicaragua ejerciéndose en Campeche”.

“Por favor gobernadora, déjeme seguir ejerciendo el periodismo ¿no? No vaya usted a cerrar Radio Fórmula, ni http://xn--lpez-driga-gbbf.com/, por favor ¿si?, ironizó, lamentó: “Esto es un retrato de lo que hemos llegado”, y recriminó v¡ol3ncia con que fue detenido Jorge González por policías, al señalar que “ni que fuera @rm@do del cr¡m3n organizado”.