PIDEN CREAR TELEVISORA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN MORENISTAS PARA “SUSTITUIR” TODA PROPAGANDA NEOLIBERAL Y CAPITALISTA

En voz de su senador Alejandro González Yáñez, el Partido del Trabajo (PT), propuso la iniciativa de reforma para que Morena reconstruya el sistema de la comunicación con una televisora, estaciones de radio y periódicos para difundir la “cultura morenista”.



Hasta ahora, afirmó, los que se llaman medios y corporaciones mediáticas, son en su mayoría empresas capitalistas de comunicación capitalista, y expuso que el nuevo canal nacional de televisión del Estado mexicano también produciría telenovelas, cobertura deportiva y artes pero alternativas a toda la propaganda de derechas, neoliberal y capitalista.



“Toda revolución de las consciencias, como es el proyecto de la 4T, se debe de cimentar en la más amplia cobertura de comunicación, y aunque muchos me han dicho que los periódicos son cosa del pasado, pues hoy hay de la derecha que los leen muchos líderes de opinión.