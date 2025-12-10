OPINIÓN: ¿POR QUÉ MUCHOS SIGUEN CREYENDO QUE AMLO FUE “EL MEJOR PRESIDENTE” DE MÉXICO?
Por Karl Vön • Monterrey News
En un país con datos tan duros, tan visibles y tan medibles como México, resulta inevitable preguntarse:
¿Cómo es posible que millones sigan afirmando que Andrés Manuel López Obrador fue el mejor presidente que ha tenido esta nación?
La respuesta no es simple ni emocional: es sociológica, económica, histórica y psicológica.
Y, sobre todo: está basada en hechos.
A continuación, desmenuzamos los factores con evidencia y cifras verificables.
1. El fenómeno del “beneficiario leal”
AMLO creó la red de transferencias sociales más grande de la historia de México: pensiones, becas, apoyos directos.
Dato duro:
– Los programas sociales crecieron de $318 mil millones en 2018 a más de $1.2 billones en 2024.
– 37 millones de mexicanos reciben algún apoyo directo (SHCP, Coneval).
Para millones de hogares, el dinero llega cada mes.
Y eso genera un vínculo psicológico poderoso:
agradecimiento = lealtad política.
Aunque el país no mejore, la percepción individual sí lo hace.
2. La narrativa anti-élite y el discurso emocional
AMLO no solo gobernó:
construyó un relato.
Dividió al país entre “el pueblo bueno” y “la mafia del poder”.
Esto generó:
Identidad
Pertenencia
Propósito
Un enemigo común para culpar
Los politólogos lo llaman populismo identitario.
Funciona incluso cuando los resultados son negativos, porque apoya la emoción, no el análisis.
3. El efecto repetición: “Si lo dices diario, se vuelve verdad”
Durante 6 años, el presidente habló todas las mañanas, marcando agenda, imponiendo narrativa y descalificando cualquier crítica.
El fenómeno es conocido como ilusión de verdad:
“La gente tiende a creer algo falso si lo escucha repetido muchas veces.”
Ejemplo:
– “Ya domamos la pandemia”
– “Ya no hay corrupción”
– “El país está en paz”
– “Tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca”
Ninguno es cierto, pero la repetición diaria convenció a muchos.
4. La desconexión entre percepción y realidad
Dato duro:
México terminó el sexenio con más de 180 mil homicidios dolosos, la cifra más alta desde que hay registro.
(SESNSP, 2019–2024)
Pero una parte de los mexicanos NO vive en zonas violentas.
Su experiencia personal no refleja las estadísticas.
Por eso dicen:
“En mi colonia no pasa nada, así que el país está bien.”
La percepción individual supera a la realidad nacional.
5. El hartazgo con gobiernos anteriores
Muchos mexicanos no votaron por AMLO.
Votaron contra:
El PRI
El PAN
La corrupción
La desigualdad
La impunidad
AMLO capitalizó décadas de enojo social.
Y aunque no resolvió esos problemas, mucha gente sigue apoyándolo porque no quiere admitir que se equivocó.
Psicología pura:
Aceptar un error duele más que repetirlo.
6. La fe en el líder: el “Mesías político”
En toda América Latina, cuando surge un líder que promete salvar al país, parte de la población genera un vínculo cuasi religioso:
Él es bueno
Él lucha contra los malos
Él tiene la intención correcta
Cualquier error se justifica:
“Es que no lo dejaron.”
“Es culpa de Calderón.”
“Es culpa del INE, de los jueces, de los empresarios…”
El líder nunca falla.
Siempre falla alguien más.
7. La desconexión con datos duros
Aquí está la parte más contundente:
Seguridad
– AMLO termina con el sexenio más violento de la historia moderna.
– 180,000 homicidios dolosos.
– Más desaparecidos que en cualquier administración anterior.
(Fuente: SESNSP, Registro Nacional de Personas Desaparecidas)
Economía
– Crecimiento económico promedio: 0% en seis años.
– La inversión privada cayó a niveles no vistos desde 1995.
– México cayó del lugar 46 al 55 en competitividad mundial.
(Fuente: Inegi, Banco Mundial, IMCO)
Salud
– México tuvo uno de los mayores excesos de mortalidad por COVID del mundo.
– Se desmanteló el Seguro Popular sin tener un reemplazo funcional.
– El INSABI fracasó y fue eliminado.
(Fuente: The Economist, Lancet, Coneval)
Corrupción
– Segalmex fue el desfalco público más grande desde la Estafa Maestra, con más de 15 mil millones desaparecidos.
(FGR, ASF)
Aún así, hay quienes dicen que fue “el mejor presidente”.
¿Por qué?
Porque la política no se vive con estadísticas, sino con emociones, identidad y gratitud.
Mi conclusión es la sig: La creencia no nace de los resultados, sino del relato
Quienes ven a AMLO como el “mejor presidente” lo hacen por:
Beneficios directos
Identidad ideológica
Rechazo al pasado
Narrativa emocional
Repetición mediática
Necesidad psicológica de defender una decisión previa
Pero cuando se revisan los números, la historia cambia por completo.
El legado real de AMLO no está en lo que dijo, sino en lo que dejó:
Violencia récord.
Economía estancada.
Salud colapsada.
Instituciones debilitadas.
Y un país más dividido que nunca.
La percepción podrá ser bonita;
los datos, no.
