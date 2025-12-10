OPINIÓN: ¿POR QUÉ MUCHOS SIGUEN CREYENDO QUE AMLO FUE “EL MEJOR PRESIDENTE” DE MÉXICO?

NOTA DE INVESTIGACIÓN

Por Karl Vön • Monterrey News

En un país con datos tan duros, tan visibles y tan medibles como México, resulta inevitable preguntarse:

¿Cómo es posible que millones sigan afirmando que Andrés Manuel López Obrador fue el mejor presidente que ha tenido esta nación?

La respuesta no es simple ni emocional: es sociológica, económica, histórica y psicológica.

Y, sobre todo: está basada en hechos.

A continuación, desmenuzamos los factores con evidencia y cifras verificables.

1. El fenómeno del “beneficiario leal”

AMLO creó la red de transferencias sociales más grande de la historia de México: pensiones, becas, apoyos directos.

Dato duro:

– Los programas sociales crecieron de $318 mil millones en 2018 a más de $1.2 billones en 2024.

– 37 millones de mexicanos reciben algún apoyo directo (SHCP, Coneval).

Para millones de hogares, el dinero llega cada mes.

Y eso genera un vínculo psicológico poderoso:

agradecimiento = lealtad política.

Aunque el país no mejore, la percepción individual sí lo hace.

2. La narrativa anti-élite y el discurso emocional

AMLO no solo gobernó:

construyó un relato.

Dividió al país entre “el pueblo bueno” y “la mafia del poder”.

Esto generó:

Identidad

Pertenencia

Propósito

Un enemigo común para culpar

Los politólogos lo llaman populismo identitario.

Funciona incluso cuando los resultados son negativos, porque apoya la emoción, no el análisis.

3. El efecto repetición: “Si lo dices diario, se vuelve verdad”

Durante 6 años, el presidente habló todas las mañanas, marcando agenda, imponiendo narrativa y descalificando cualquier crítica.

El fenómeno es conocido como ilusión de verdad:

“La gente tiende a creer algo falso si lo escucha repetido muchas veces.”

Ejemplo:

– “Ya domamos la pandemia”

– “Ya no hay corrupción”

– “El país está en paz”

– “Tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca”

Ninguno es cierto, pero la repetición diaria convenció a muchos.

4. La desconexión entre percepción y realidad

Dato duro:

México terminó el sexenio con más de 180 mil homicidios dolosos, la cifra más alta desde que hay registro.

(SESNSP, 2019–2024)

Pero una parte de los mexicanos NO vive en zonas violentas.

Su experiencia personal no refleja las estadísticas.

Por eso dicen:

“En mi colonia no pasa nada, así que el país está bien.”

La percepción individual supera a la realidad nacional.

5. El hartazgo con gobiernos anteriores

Muchos mexicanos no votaron por AMLO.

Votaron contra:

El PRI

El PAN

La corrupción

La desigualdad

La impunidad

AMLO capitalizó décadas de enojo social.

Y aunque no resolvió esos problemas, mucha gente sigue apoyándolo porque no quiere admitir que se equivocó.

Psicología pura:

Aceptar un error duele más que repetirlo.

6. La fe en el líder: el “Mesías político”

En toda América Latina, cuando surge un líder que promete salvar al país, parte de la población genera un vínculo cuasi religioso:

Él es bueno

Él lucha contra los malos

Él tiene la intención correcta

Cualquier error se justifica:

“Es que no lo dejaron.”

“Es culpa de Calderón.”

“Es culpa del INE, de los jueces, de los empresarios…”

El líder nunca falla.

Siempre falla alguien más.

7. La desconexión con datos duros

Aquí está la parte más contundente:

Seguridad

– AMLO termina con el sexenio más violento de la historia moderna.

– 180,000 homicidios dolosos.

– Más desaparecidos que en cualquier administración anterior.

(Fuente: SESNSP, Registro Nacional de Personas Desaparecidas)

Economía

– Crecimiento económico promedio: 0% en seis años.

– La inversión privada cayó a niveles no vistos desde 1995.

– México cayó del lugar 46 al 55 en competitividad mundial.

(Fuente: Inegi, Banco Mundial, IMCO)

Salud

– México tuvo uno de los mayores excesos de mortalidad por COVID del mundo.

– Se desmanteló el Seguro Popular sin tener un reemplazo funcional.

– El INSABI fracasó y fue eliminado.

(Fuente: The Economist, Lancet, Coneval)

Corrupción

– Segalmex fue el desfalco público más grande desde la Estafa Maestra, con más de 15 mil millones desaparecidos.

(FGR, ASF)

Aún así, hay quienes dicen que fue “el mejor presidente”.

¿Por qué?

Porque la política no se vive con estadísticas, sino con emociones, identidad y gratitud.

Mi conclusión #MorenaMiente #Morenaengañapendejos #Morena #MorenaMiente #Morenaengañapendejos #Morena es la sig: La creencia no nace de los resultados, sino del relato

Quienes ven a AMLO como el “mejor presidente” lo hacen por:

Beneficios directos

Identidad ideológica

Rechazo al pasado

Narrativa emocional

Repetición mediática

Necesidad psicológica de defender una decisión previa

Pero cuando se revisan los números, la historia cambia por completo.

El legado real de AMLO no está en lo que dijo, sino en lo que dejó:

Violencia récord.

Economía estancada.

Salud colapsada.

Instituciones debilitadas.

Y un país más dividido que nunca.

La percepción podrá ser bonita;

los datos, no.

#MorenaMiente #Morenaengañapendejos #Morena