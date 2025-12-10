CAOS EN LA SCJN AL ANALIZAR EL PROYECTO PARA INVALIDAR EL ARTÍCULO 149 TER, FRACCIÓN TERCERA DEL CÓDIGO CIVIL DE CAMPECHE

¡DE ERROR EN ERROR!

Confusión durante la votación de una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuando analizaban el proyecto de invalidar el artículo 149 Ter, fracción tercera del Código Civil del Estado de Campeche, donde se establece que las personas que se autoperciben con otra identidad de género, sólo podrán obtener una nueva acta de nacimiento hasta que cumplan la mayoría de edad y presenten su credencial de elector.

Al empezar a tomar la votación del proyecto del Giovanni Figueroa Mejía, no hubo claridad en si la invalidez del artículo surtiría efectos de inmediato y el plazo de 12 meses para que el Congreso de Campeche legisle conforme al criterio de la Corte.

Ante el desorden reiterado, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz tuvo que repetir la votación en más de una ocasión.

“Es inmediata. O sea, a ver. Es validez, o sea, invalidez inmediata de la norma, se expulsa de la fracción tercera. Entonces, ¿cómo queda la votación? Porque yo entendía que estamos poniendo a votación la invalidez inmediata complementándose con los 12 meses. Esa fue la propuesta. Son dos cosas distintas, entonces votémoslo, no van acompañadas. Antes de ponerlo a votación, yo pongo a consideración el sentido de la propuesta a votar, nadie protesta y ya una vez votado, entonces todos quieren aclarar. Entonces, a ver”, expresó.