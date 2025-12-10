¿POR QUÉ TODAS LAS OBRAS APARECEN EN EL ÚLTIMO AÑO DE GOBIERNO? CUESTIONA LA DIPUTADA DELMA RABELO

JEZRAEL LARRACILLA JUSTIFICA QUE “NO HAY MEJOR MOMENTO QUE CONTRATAR LA DEUDA”

La diputada Delma Rabelo Cuevas señaló que la ciudadanía cuestiona por qué las obras, inversiones y planes del Gobierno del Estado aparecieron hasta el último tramo de la administración, después de más de cuatro años sin avances de esa magnitud y justo antes del año electoral. Advirtió que la deuda de mil millones de pesos, que en términos reales duplicaría su carga, comprometerá a Campeche durante dos décadas, y pidió que se aclare por qué se destinaron 196 millones de pesos al tramo carretero Bolonchén–Selchacán, el cual, afirmó, no presenta deterioros significativos. También solicitó precisar si los daños derivados del paso del Tren Maya fueron resarcidos o si terminarán incorporándose a la misma deuda.

El secretario de Administración y Finanzas, Jezrael Isaac Larracilla Pérez, respondió que la decisión no tiene un trasfondo político y aseguró que 2025 representa el mejor escenario financiero para contratar un crédito. Explicó que entre 2022 y 2024 las tasas de interés estuvieron en sus niveles más altos de la última década, lo que impedía obtener un financiamiento en condiciones favorables. Afirmó que la tendencia actual a la baja brinda una oportunidad para garantizar mejores condiciones y que se trata de inversión pública productiva destinada a fortalecer infraestructura estatal.

Respecto a la transparencia, Larracilla señaló que deberá informar trimestralmente al Congreso sobre la aplicación de los recursos y que las auditorías estatal y federal supervisarán cada proceso. Reconoció que la carga recae en la ciudadanía, pero planteó que es necesario explicar de forma clara qué implica una deuda destinada a inversión productiva. Rabelo insistió en que el endeudamiento debe justificarse plenamente, sobre todo porque en 2027 la administración ya no estará para responder por los resultados.