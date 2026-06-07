JETTA SE ESTRELLA CONTRA LAVADERO Y CONDUCTOR ESCAPA EN TAXI

La tarde de ayer, un conductor presuntamente en estado de ebriedad y a exceso de velocidad perdió el control de un Volkswagen Jetta cuando circulaba sobre la avenida Concordia, a la altura de la calle 13 y cruce de la colonia México, donde terminó impactándose contra las rejas de un terreno que funciona como lavadero de autos.

Luego del accidente, el automovilista descendió de la unidad, retiró algunas de sus pertenencias y huyó a bordo de un taxi, dejando abandonado el vehículo con daños de consideración. Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) acudieron para abanderar la zona y solicitar el apoyo de una grúa para retirar el automóvil, mientras el hecho fue turnado ante el Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.