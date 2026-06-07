PESCADORES PIDEN MÁS APOYOS Y COMPENSACIONES POR CONTAMINACIÓN EN LA COSTA DE CAMPECHE

José del Carmen Fernández Huicab, presidente de la Sociedad Cooperativa de San Román, informó que pescadores sostuvieron una reunión con diputados integrantes de las comisiones de Pesca y Pulpo del Congreso del Estado, donde entregaron una propuesta para incrementar el presupuesto destinado al programa de apoyo durante la veda. Además, solicitaron que se convoque a autoridades de Pemex, Semarnat y dependencias relacionadas con la asignación de recursos para atender la problemática que enfrenta el sector pesquero en Campeche.

El dirigente señaló que la captura de especies ha disminuido considerablemente en los últimos meses, situación que atribuyó, entre otros factores, a la contaminación registrada en la costa campechana desde febrero y marzo. Explicó que muchos pescadores deben navegar hasta 70 u 80 millas mar adentro, con gastos de hasta 200 litros de combustible por salida, lo que reduce las ganancias y complica aún más la situación económica de las comunidades pesqueras.

Fernández Huicab también planteó que Campeche pueda acceder a apoyos similares a los otorgados en Yucatán y a compensaciones económicas como las que recibieron pescadores de Tabasco y Veracruz por afectaciones derivadas de contaminación. Asimismo, pidió garantizar que los recursos de los programas lleguen de manera oportuna a los beneficiarios, al advertir que el sector atraviesa una etapa crítica y requiere atención inmediata de las autoridades.