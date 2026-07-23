EL GOBIERNO DEL ESTADO NO PUEDE GARANTIZAR PAGO A PROVEEDORES DE PROTEXA: LAVALLE MAURY

A casi un mes de iniciado un plantón por parte de proveedores locales de Ciudad del Carmen, el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Lavalle Maury, señaló que el Gobierno del Estado no tiene facultades para obligar a Pémex a pagar los adeudos pendientes por servicios prestados de Protexa, ya que se trata de un conflicto entre particulares.

Lavalle Maury explicó que los retrasos se concentran en proveedores indirectos, que trabajaron para empresas contratistas de Pemex, mientras que los pagos a proveedores directos ya fueron regularizados para 2025 y 2026. Los pendientes de 2024 continúan en proceso de facturación, lo que mantiene sin resolver los adeudos con decenas de empresas locales.

Ante la situación, los proveedores solicitan que se instale una mesa de diálogo con Pemex, Protexa y las empresas afectadas para obtener un compromiso formal de pago, aunque por el momento no existe solución concreta y el plantón se mantiene, advirtiendo que no se retirará hasta recibir garantías de liquidación.