DERRAMES DE PEMEX SÍ AFECTAN A LA SONDA DE CAMPECHE, RECONOCE COMISIONADO NACIONAL DE PESCA

-#Sheinbaum ordenó instalar observatorio permanente para dar seguimiento a daños ambientales, asegura

El comisionado nacional de Pesca y Acuacultura (Conapesca), Rigoberto Salgado Vázquez, reconoció que los derrames de hidrocarburos en la Sonda de Campeche afectan las actividades pesqueras de la región, no obstante, aseguró que por instrucción presidencial será instalado un observatorio permanente para dar seguimiento científico a los daños ambientales sobre la fauna marina.

El funcionario admitió que no sabía de la restricción impuesta por Petróleos Mexicanos (Pemex) para la captura de especies en las áreas de exclusión alrededor de sus plataformas, ante lo cual se comprometió a dialogar con la empresa estatal, para buscar que los pescadores campechanos puedan acceder a esas zonas actualmente vedadas.

Salgado Vázquez defendió, por otra parte, que las vedas vigentes cumplen con su función biológica al permitir la reproducción de la biomasa marina que se busca proteger.

En relación con el alto número de pescadores y la falta de empleo en la entidad, el comisionado planteó que no se puede responsabilizar a Conapesca de esa situación, y sugirió que los afectados pueden incursionar en la acuacultura u otras actividades productivas como alternativa para frenar la pesca ilegal.