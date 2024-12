DIRECTOR DEL IET NIEGA PRIMERO, PERO LUEGO ACEPTA QUE HA HABIDO TORTUGUISMO EN TRÁMITES

¡COMO DICE UNA COSA, DICE OTRA!

Tras acusar a “unos medios de comunicación” de crear la narrativa de que en el Instituto Estatal del Transporte (IET) hay tortuguismo para la entrega de tarjetones y otros documentos, su director Jorge Luis López Gamboa admitió sin embargo que los denunciantes “en cierta forma tienen razón, pues hubo de 6 a 7 días lentos por la entrega-recepción, revisión de la auditoría y chequeo de documentos que estaban siendo aceptados pero no eran correctos”.

Así intentó minimizar la queja de taxistas, incluso de la directiva del Frente Único de Trabajadores del Volante de que trámites que se realizaban en máximo dos horas ahora tardan más de 10 ó 15 días, e incluso señalaron que aún continúan los casos de corrupción dentro del IET.

Sobre el tema de corrupción, aseguró: “A mí no me ha llegado ninguna queja”. Respecto a la denuncia del FUTV, en entrevista y grabada en video, sentenció: “Un video lo puede hacer cualquier ciudadano, cualquier persona. Es como si yo me dirigiera a ti (dijo al reportero) y va a ser cierto. Hay que tener cuidado con las palabras y ser respetuosos de todos”.

Argumentó que hay temas que existieron en el pasado y que todos son muy conscientes de lo que ocurría anteriormente en el IET, refiriéndose a las administraciones anteriores, que fueron encabezadas por Íñigo Yáñez y Raúl Cárdenas Barón. Sin embargo, destacó: “Desde que llegamos, hemos puesto un poco de mano firme respecto al apoyo y al favoritismo”.

De igual forma, López Gamboa rechazó las denuncias anónimas de trabajadores del IET en el sentido de que instrucciones suyas se ha pedido la renuncia de todos los empleados.