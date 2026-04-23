¡DESASTRE EN ALTAMAR!; HIDROCARBURO DESTRUYE REDES Y AMENAZA LA PESCA EN CARMEN

Ciudad del Carmen.- Una jornada de pesca terminó en pérdidas para trabajadores del mar, luego de que redes utilizadas para capturar especies de escama regresaran contaminadas con petróleo, por lo cual quedaron inservibles.

La embarcación Luis Enrique VIII, perteneciente a la cooperativa El Jaivo Macho, arribó a su centro de resguardo con al menos 20 paños de redes robaleras de 6 pulgadas impregnadas de hidrocarburo, lo cual es un fuerte golpe económico para sus propietarios.

De acuerdo con los ribereños, este tipo de incidentes comienza a repetirse e incrementa la preocupación entre el sector ante posibles afectaciones mayores en la actividad.

La zona donde se registró el problema se ubica a unas 6 brazas de profundidad, a la altura de Punta de la Disciplina y Los Mechones, un punto clave para la pesca local.

Los afectados señalaron que además del daño directo a sus artes de pesca, hay incertidumbre sobre el impacto que esta contaminación pueda tener en las especies marinas y en la productividad.

Ante ello, hicieron un llamado a las autoridades a que investiguen el origen del hidrocarburo y evalúen el alcance del daño, pues estos hechos podrían ser indicio de una problemática ambiental en crecimiento en las costas de Carmen.