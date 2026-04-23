HASTA 36 CICLONES Y POSIBLE “NIÑO FUERTE” EN  TEMPORADA DE HURACANES 2026

La temporada de huracanes 2026 está por iniciar y autoridades meteorológicas advierten un escenario activo, con la formación de entre 29 y 36 ciclones tropicales en los océanos Pacífico y Atlántico. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, se esperan de ocho a 11 huracanes de categorías 1 y 2, así como de cinco a siete sistemas de gran intensidad, es decir, categorías 3, 4 y 5.

En el Océano Pacífico se prevé mayor actividad de lo habitual, con entre 18 y 21 ciclones, superando el promedio histórico. De estos, entre nueve y 10 serían tormentas tropicales, cinco a seis huracanes moderados y hasta cinco de gran intensidad. En contraste, el Atlántico mantendría niveles cercanos al promedio, con entre 11 y 15 ciclones en total.

La temporada inicia el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico, extendiéndose en ambos casos hasta el 30 de noviembre, periodo en el que se incrementa el riesgo de lluvias intensas, inundaciones y afectaciones.

A este panorama se suma la probabilidad del 61% de que el fenómeno de El Niño se desarrolle entre mayo y julio, con posibilidad de intensificarse y prolongarse hasta finales de año, lo que podría elevar temperaturas y modificar los patrones de lluvia en distintas regiones.