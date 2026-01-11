¡SE COMPRUEBA NUEVAMENTE EL FRAUDE EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE MÉXICO DEL DOMINGO 2 DE JUNIO DE 2024 !

Publicación de: La Carpeta Púrpura

Claudia Sheinbaum no ganó en las urnas y está usurpando el cargo de Presidenta de la República.

El 28 de septiembre de 2025, Ayo López Vital y sus expertos cibernéticos del Conteo Ciudadano (CC) publicaron un video que reveló fehacientemente el fraude en la elección presidencial, al descubrir que el 52.2% de las actas de la elección carecen de metadatos o tienen los metadatos alterados, un requisito que exigen los Manuales del INE, para saber dónde fueron capturadas esas actas, en base a la geolocalización (GPS), así como que hayan sido capturadas con el software oficial, el Kotlin, y que se haya respetado la “cadena de custodia”…

Una nueva revisión realizada por La Carpeta Púrpura, encontró que hay un 5.6% de actas adicionales que no tienen metadatos, y que representan 9,820 actas.

Es decir que hay 98 mil 757 actas “piratas”, lo cual es suficiente para anular la elección ya que la ley establece que cuando hay un 25% de inconsistencias se debe declarar inválida y aquí las inconsistencias son del ¡¡¡ 57.9% !!!

Sin metadatos no se puede validar la procedencia de esas actas, pero tampoco que reflejen votos reales… Presumiblemente fueron actas que se llenaron días antes de la elección. Informantes que pidieron confidencialidad nos han dicho que fueron llenadas en Palacio Nacional semanas o meses antes de los comicios y que el gobierno utilizó a los 21 “siervos” de la nación para romper la “cadena de custodia”, aprovechando que el INE había sido dominado por Morena con Guadalupe Taddei y que también le habían dado “golpe de estado” al Tribunal Electoral Federal, con Mónica Soto… Esto permitió hacer el “crimen perfecto”.

Una revisión acta por acta de las 170 mil 616 actas de la elección, permitió saber que Xóchitl ganó en 21 estados, con el 51.4% de los votos. Esto fue demostrado con el Conteo Ciudadano de “Sábanas” que enviaron más de 100 mil ciudadanos y que al revisarse y depurarse para eliminar duplicados quedaron casi 17 mil actas, que representan el 10% de la elección y que comprueban que Claudia Sheinbaum perdió la elección.

La crítica que se hizo de que faltaba el 90% de las actas, se invalida al revisar puntualmente cada una de ellas y comprobar que se trata en más de la mitad, de actas falsas, apócrifas, piratas, en un 52.2% de acuerdo a los criterios más estrictos que siguió Ayo y los expertos informáticos y de 57.9% si se incluyen todas las actas que no tienen metadados o que tienen metadatos alteratos, tal como se puede ver en el cuadro resumen.

Un Notario Público ya dio fe del 10% de las actas donde se tienen “sábanas” y que demuestran el triunfo de Xóchitl Gálvez. En tanto que estamos esperando que un perito judicial, de un Tribunal Internacional Independiente verifique los metadatos de las 171 mil actas, para comprobar que más de la mitad de ellas no cumplen con la normatividad del INE, porque no fueron capturadas por el software oficial y no tienen geolocalización.

Esa es una prueba dura del fraude. Existe suficiente evidencia para declarar formalmente que AMLO y Claudia y su partido Morena se robaron la elección presidencial con la complicidad del INE Chairo y del Tribunal Electoral al que previamente habían sometido.

Pero no es la única prueba:

8,131 actas no tienen el Código de Integridad.

– Clonaron 850 actas como descubrió “Gommo”

– firmaron 2000 actas con votos en blanco como demostró Partido Neoliberal.

– usaron a los 21 mil siervos de la nación como presidentes o secretarios de casilla para suplantar las urnas y las actas y violar la “cadena de custodia”.

– Claudia hizo 3 años de campaña cuando la ley sólo le autorizaba 3 meses.

– Claudia y AMLO se gastaron 85 mil millones de pesos para comprar votos cuando la ley sólo permitía que cada candidato gastara 500 millones de pesos en su campaña.

– Duplicaron papelería electoral que imprimieron fuera de los Talleres Gráficos de la Nación.

– Violaron la ciberseguridad del sistema informático del INE para poder meter sus actas pirata.

– Inflaron el padrón electoral con más de 6.6 millones de migrantes o muertos o duplicados.

– Quintuplicaron artificialmente la votación de los partidos aliados de Morena, el PV y MC, a los que les dieron 11 millones de votos, para forzar la sobrepresentación legislativa.

– Inhibieron el voto de la oposición real al no mandar 4 millones de boletas a las casillas donde se presumía que ganaría Xóchitl.

– Practicaron el tortuguismo electoral en el extranjero y en territorio nacional.

– Plancharon votos como fue denunciado incluso por dos consejeros electorales del INE, pero Taddei se hizo “pato” y no lo investigó ni lo sancionó.

De todo ello hay evidencias, pruebas, testimonios, pero ni el INE ni el Tribunal Electoral quisieron investigar o sancionar.

Aparte se hicieron 9 violaciones Constitucionales que están totalmente documentadas y acreditadas.

Hay ya una denuncia penal que se interpuso por el abogado penalista, el licenciado Guillermo Hamdan, en tiempo y forma, ante la Fiscalía General de la República (FGR), a la cual está adscrita la Fiscalía de Delitos Electorales, la cual está en curso. Conviene recordar que los delitos penales no prescriben así el INE y el Tribunal Electoral hayan dado por concluido el proceso electoral y Claudia haya tomado posesión de la presidencia de forma ilegal e ilegítimamente.

Por todo ello se declara que Claudia Sheinbaun no ganó la elección, no obtuvo el voto popular, no está acreditado su triunfo, por lo cual está usurpando el cargo de Presidenta de la República y que también la sobrerepresentación legislativa es antiConstitucional, así como su reforma judicial con la que hicieron su Narco Eleccion Judicial y la desaparición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la desaparición de los órganos autónomos como el INAI, la afectación del juicio de amparo, etc.

Todo ello se caerá cuando los ciudadanos recuperen su libertad y el poder y se aplique el Artículo 136 Constitucional, para revertir las ilegalidades que hicieron los rebeldes narco comunistas y México recupere nuevamente su Estado de Derecho, su Constitución, su Democracia y sus libertades, en especial la del sufragio efectivo a través de elecciones libres, que sean 100% auditables.

Más información, más evidencias, más videos, más datos y más pruebas del fraude en la elección presidencial lo encuentras en este link:

Publicación original: https://lacarpetapurpura.com/se-comprueba-nuevamente-el…