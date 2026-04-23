VENADOS MUEREN EN ZONAS URBANAS Y AMBIENTALISTAS EXHIBEN FALTA DE RESCATE EN CARMEN

Tres casos de venados en zonas habitacionales de Ciudad del Carmen durante 2026, con saldo de dos ejemplares muertos, evidenciaron la falta de un centro de atención para fauna silvestre en el estado, informó el presidente del Centro Ecológico Isla de Tris A.C., Tomás Jesús Ávila Argáez.

Señaló que el reciente rescate de un venado en el fraccionamiento Mundo Maya refleja una problemática creciente derivada de la invasión del hábitat, la caza furtiva y la presencia de perros ferales, además de que también peligran mapaches y hasta jaguares, pues se ha detectado cacería furtiva.

Indicó que no existe un espacio especializado para atender a estos animales, por lo que los ejemplares rescatados son llevados a sitios improvisados, lo que reduce sus posibilidades de sobrevivir. Advirtió que el avance urbano hacia zonas naturales incrementa estos encuentros y urgió a autoridades como PROFEPA y SEMARNAT a coordinar acciones de monitoreo y protección.