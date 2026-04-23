jueves, abril 23, 2026
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“QUE NOS TRATEN ASÍ NO ES NORMAL”: DENUNCIAN SATURACIÓN Y FALTA DE MÉDICOS EN HOSPITAL DEL IMSS – BIENESTAR 

Un derechohabiente del IMSS-BIENESTAR denunció deficiencias en la atención médica dentro del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, donde familiares de un paciente señalaron falta de médicos y saturación en el servicio.

”Esto no está bien y no nos tenemos que dejar. Tenemos que exigir nuestros derechos. A mí me mataron a un hijo en un general en un hospital general. Acabo de salir las noticias. ¿Por qué? Porque no levantamos la voz, porque no estamos acostumbrados a exigir nuestros derechos, porque es un derecho a la salud que tenemos. Aquí no nos están regalando nada”, exclamó.

De acuerdo con el testimonio, el paciente presentaba una urgencia relacionada con la vesícula; sin embargo, no pudo recibir atención oportuna debido a la carga de trabajo y la ausencia de personal médico en el área correspondiente. Ante la situación, los familiares optaron por trasladarlo a otra unidad médica en busca de atención inmediata, señalando que las condiciones dentro del hospital no permitieron una respuesta adecuada.

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