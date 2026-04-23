ACUSA LEY SABINA QUE CODHECAM SÓLO SIRVE AL GOBIERNO; PRESENTA RECURSO PARA LLAMAR A LIGIA

-“COMO FUNCIONARIA ESTÁ OBLIGADA NO SÓLO A DECLARAR, SINO A DENUNCIAR SI CONOCE ALGÚN HECHO DELICTIVO”

La fundadora de la colectiva Ley Sabina, Aremi Gasca, presentó un recurso innominado de control judicial ante la Sala de Juicios Orales, para que se modifique el acuerdo ministerial del 14 de abril de 2026 donde se declaró improcedente citar a declarar a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhecam), Ligia Rodríguez Mejía.

El recurso, amparado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), busca que el juez de control ordene al Ministerio Público tomar declaración a la funcionaria estatal en el marco de una denuncia interpuesta por Gasca.

El asesor jurídico de la quejosa, Miguel Ángel Carrillo Vera, explicó que la Fiscalía justificó su negativa argumentando que Rodríguez Mejía maneja información reservada, lo cual “es totalmente falso, porque esta información no tiene el carácter de reservada emanada de alguna ninguna ley o decreto”, pero además como funcionaria no necesita que la citen, porque el artículo 222 del CNPP la obliga a denunciar cuando tiene conocimiento de algún hecho delictivo, y en este caso a ella le consta lo que ocurrió a su representada.

Carrillo añadió que “es increíble tener que llegar a instancias judiciales para obligar al MP a hacer su trabajo”, y destacó que la propia titular de la Codhecam ha difundido su versión en medios y dijo estar dispuesta a declarar si la citan, entonces “queremos que lo que ha declarado públicamente lo diga ante el MP y quede asentado oficialmente en una carpeta de investigación”.

Se estima que en un plazo de 3 días se fijará fecha de audiencia, para que una jueza determine si modifica el acuerdo ministerial y ordena la comparecencia de la funcionaria.

Por su parte, Aremi Gasca manifestó su decepción: “No tendríamos que recurrir al juez para que la maestra Ligia declare voluntariamente, pues ella grita a los 4 vientos que apoya, pero no está con las madres autónomas. Su apoyo sólo fue el 28 de septiembre, cuando me rescató de policías, pero de un tiempo para acá ni recomendaciones, ni ayuda psicológica”.