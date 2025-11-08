MILES MARCHAN EN URUAPAN PARA EXIGIR JUSTICIA PARA CARLOS MANZO

A casi una semana del asesinato del alcalde Carlos Manzo, miles de habitantes de Uruapan se volcaron a las calles para exigir justicia y denunciar la indiferencia del Gobierno frente a la violencia en Michoacán, lo que paralizó la ciudad: comercios cerrados, calles tomadas y miles de personas coreando “¡Él no murió, el Gobierno lo mató!”.

El reclamo principal fue contra el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a quien muchos pidieron la renuncia. La marcha, vigilada a distancia por la Guardia Nacional, tuvo un fuerte tono simbólico, y al frente estuvo la abuela del edil, Raquel Ceja (89 años), en silla de ruedas.

La nueva alcaldesa, Grecia Quiroz, exigió al Gobierno Federal “voltear a ver a Uruapan” y advirtió: “Esta situación la vamos a cobrar en el 2027”.

En un video que circula en redes, se aprecian tomas aéreas que como fondo musical tiene una canción cuya letra exige, entre otras cosas, libertad.